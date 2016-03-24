koltun

Сергей Колтун koltun

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Разрабатываю сайты на CMS Drupal.

Являюсь опытным СЕОшником. Работе "по шаблону" предпочитаю индивидуальный подход с решением конкретных проблем и задач. Занимаюсь продвижением в социальных сетях.

Интересны новые неординарные проекты.

Предлагаю также:

поисковое продвижение (SEO)

контекстная реклама (Яндекс Директ и Google AdWords)

продвижение в социальных медиа (SMM)

услуги по управлению репутацией в поисковых системах (SERM)

веб- аналитика

консультации

аудит.

Skype: koltunsergey

[email protected]

Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#463
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#3115
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 14 дней
#3146
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 14 дней
#5501