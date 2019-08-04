Фрилансер, маркетолог, веб-разработчик.

Фрилансер, маркетолог, веб-разработчик со стажем.

За спиной десятки интернет-проектов, бизнесов, положительных отзывов. Владелец партнерской сети, соучредитель более, чем в 10 проектах. Включая крупные бренды, интернет-магазины, сообщества с аудиторией свыше 1.5 млн человек и многое другое...

Молодой студент с отличным аттестатом, учусь на IT технологии. Параллельно зарабатывая более 120 000 рублей в интернете ежемесячно. Помогаю расти бизнесу, масштабирую небольшие проекты. Рассматриваю варианты в любом виде.

На этой платформе создаю сайты и магазины любого вида, продвигаю их, работаю со статьями и текстами!