Наполнение сайтов. Копирайтинг. Рерайтинг. Статьи на заказ.

Краткие и подробные обзоры. Корректировка статей. Наполнение сайтов. Статьи на заказ. Рерайт. Описание товаров в интернет-магазинах. Подбор, редактирование видео и фото к товарам.

Выполняю разовые задания и участвую в долгосрочных проектах. Предпочитаю работать с серьезными клиентами через безопасную сделку. В настоящее время сотрудничаю с интернет-магазином http://happysmile.net.ua/ (описание товаров) и сайтом http://paulov.ru/ (ответы на вопросы пользователей, написание и добавление статей. Платформа WordPress).

Портфолио можно посмотреть на проекте http://www.prohq.ru/users/nikolay-21757/portfolio/