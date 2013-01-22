Наполнение сайтов. Копирайтинг. Рерайтинг. Статьи на заказ.
Краткие и подробные обзоры. Корректировка статей. Наполнение сайтов. Статьи на заказ. Рерайт. Описание товаров в интернет-магазинах. Подбор, редактирование видео и фото к товарам.
Выполняю разовые задания и участвую в долгосрочных проектах. Предпочитаю работать с серьезными клиентами через безопасную сделку. В настоящее время сотрудничаю с интернет-магазином http://happysmile.net.ua/ (описание товаров) и сайтом http://paulov.ru/ (ответы на вопросы пользователей, написание и добавление статей. Платформа WordPress).
Портфолио можно посмотреть на проекте http://www.prohq.ru/users/nikolay-21757/portfolio/
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
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Наполнение сайтов
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Редактирование и Корректура
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