kolyankovik

Коля Коновальчук kolyankovikkolyankovik
28 летУкраина/Хмельницкий
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Настройка таргетированной рекламы
НАЧНЁМ ЗАРАБАТЫВАТЬ?
Здравствуйте, хочу работать с вашим проектом и довести его не просто к идеалу, а и к хорошей прибыли.
➕Работаю от открытия вашего рекламного кабинета, до составление отчёта по приходу.
➕Проведу грамотный анализ конкурентов и подбор вариантов для лид-магнита.
➕Определю качественную ЦА и создам УТП и рабочие рекламные креативы.
❗️В стоимость входит весь объём работ.
Для того, чтобы я ответил на оставшиеся вопросы — оставляйте заявку и мы пообщаемся о вашем проекте.