kolyankovik

Настройка таргетированной рекламы

НАЧНЁМ ЗАРАБАТЫВАТЬ?

Здравствуйте, хочу работать с вашим проектом и довести его не просто к идеалу, а и к хорошей прибыли.

➕Работаю от открытия вашего рекламного кабинета, до составление отчёта по приходу.

➕Проведу грамотный анализ конкурентов и подбор вариантов для лид-магнита.

➕Определю качественную ЦА и создам УТП и рабочие рекламные креативы.

❗️В стоимость входит весь объём работ.

Для того, чтобы я ответил на оставшиеся вопросы — оставляйте заявку и мы пообщаемся о вашем проекте.