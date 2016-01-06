Профессиональный копирайтинг. 7+ лет стажа в рекламе. Продающие тексты, креатив, копирайты для лендингов, нейминг, слоганы, сценарии.

Старший копирайтер. Более 7 лет работы в рекламных агентствах. Соавтор 11-ти фестивальных работ, получивших в сумме около 27 наград (фестивали «Белый Квадрат», AD.NAK!, WoW Done Awards, «Пора!», «К.М.Ф.Р.», Ad Black Sea).

Работал с 100+ брендов и торговых марок, включая Nestle, P&G, Danone, JTI, Pernod Ricard, Wargaming, MTS,

life, Baltika Group, Carlsberg Group etc. Принимал участие в запуске рекламных кампаний на рынках Беларуси, России, Армении, Азербайджана, Грузии.

На протяжении 2-х лет работаю сценаристом комьютерных игр на удаленной основе. Участвовал в разработке трех мобильных игр в различных жанрах.