kolyochek

Николай Жмуд kolyochek

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Стихи, тексты песен

Не пытайся стать моим ангелом

Не спасти эту душу молитвами

Изнутри она полностью выгнила 

Было лучше бы пристрелить меня

Спровоцируй меня на агрессию

Зверя выпусти и смотри издали

Ты увидишь каким стану мерзким я

И какими я полон сюрпризами

Не приказывай моим демонам

Мы давно уже с ними сообщники

Они вместе со мной от рождения

Острым жалом в моем позвоночнике

Чтобы не было вновь этой паники

Не будь ангелом не зли демонов

Просто не прекращай держать за руку

Чтобы я не терял Направление