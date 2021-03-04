Стихи, тексты песен

Не пытайся стать моим ангелом

Не спасти эту душу молитвами

Изнутри она полностью выгнила

Было лучше бы пристрелить меня

Спровоцируй меня на агрессию

Зверя выпусти и смотри издали

Ты увидишь каким стану мерзким я

И какими я полон сюрпризами

Не приказывай моим демонам

Мы давно уже с ними сообщники

Они вместе со мной от рождения

Острым жалом в моем позвоночнике

Чтобы не было вновь этой паники

Не будь ангелом не зли демонов

Просто не прекращай держать за руку

Чтобы я не терял Направление