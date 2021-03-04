Стихи, тексты песен
Не пытайся стать моим ангелом
Не спасти эту душу молитвами
Изнутри она полностью выгнила
Было лучше бы пристрелить меня
Спровоцируй меня на агрессию
Зверя выпусти и смотри издали
Ты увидишь каким стану мерзким я
И какими я полон сюрпризами
Не приказывай моим демонам
Мы давно уже с ними сообщники
Они вместе со мной от рождения
Острым жалом в моем позвоночнике
Чтобы не было вновь этой паники
Не будь ангелом не зли демонов
Просто не прекращай держать за руку
Чтобы я не терял Направление