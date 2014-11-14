Здравствуйте, меня зовут Ирина.
Предлагаю Вам свои услуги: написание текстов по готовым шаблонам, рерайтинг. Тематика не важна.
Так же могу помочь работе оператора, например, в интернет-магазин. С людьми общаться умею и люблю (опыт работы прямых продаж - 2 года).
Готова к любой удалённой работе, потому что легко обучаюсь.
С компьютером "на ты", отлично владею русским языком :)
Образование: Санкт Петербургский университет управления и экономики, Новосибирский филлиал, специальность „Организация туроператорских и турагентских услуг“.
Имею присвоенную после обучения в ЦПК в 2007 году квалификацию "Оператор ЭВМ 2 разряда"
Мои "качества"
• возможность выхода в Интернет на 5–8 часов в сутки,
• знание русского языка на „отлично“,
• компетентность,
• умение быстро принимать решения и нести за них ответственность в полном объеме,
• умение ориентироваться в навигации и системах управления интернет ресурсов,
• навыки работы в команде и самостоятельно.
Все нюансы оговариваю с заказчиком лично.