ФОТОГРАФ ӏ МОНТАЖЕР ӏ ВИДЕОГРАФ ӏ РЕТУШЕР

Приветствую!

Работаю более 3-х лет в сфере визуализации. Имею огромный опыт в видеопродакшене, а так же в коммерческой съемке

Фотография:

Особо трепетно отношусь к предметной съемке и съемке деталей. Активно использую Photoshop в течении пяти лет ,так же владею на хорошем уровне Lightroom

Видео:

Имею опыт в съемки коммерческих видео, а так же блогов на ютубе. Есть понимание в расстановки света в кадре.

В монтаже уверенно пользуюсь Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects. Главное правило при монтаже : КАЖДЫЙ КАДР ДОЛЖЕН АРГУМЕНТИРОВАТЬ ПРЕДЫДУЩИЙ И СЛЕДУЮЩИЙ.