Портфолио
- Дипломная работа по программированию PHP128 просмотров
- Автоматизация сайта (PHP HTML CSS JSCRIPT MYSQL)125 просмотров
- Скрипт вывода баннера с формой заказа, таймером160 просмотров
Тестирование сайтов
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#1319
Интернет-магазины
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#1429
Системы управления (CMS)
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#1739
Сайты «под ключ»
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#2190
Наполнение сайтов
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#3216
Веб-программирование
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#4095
HTML-верстка
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#5810