Проектирование и чертежи корпусной мебели

Проектирование корпусной мебели online (кухни, шкаф-купе, гардеробные, тумбы и другая мебель, как встроенная, так и отдельностоящая). Изготовление в г. Новосибирск

Чертежи мебели с полной документацией: карта электрики, сантехники, фартука и возводимых конструкций и др. Консультация и рекомендации по материалам и цветам.

Программы в которых работаю - К3 Мебель, PRP100, Komandor Designer.

Владею ArchiCad - в этой программе создаю план расстановки мебели, карту электрики, сантехники, выкладки фартука, возводимых стен и конструкций для встроенной мебели.

Создаю чертежи мебели, план расстановки мебели для дизайнеров по интерьерам.

Опыт 10 лет.