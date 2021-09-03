Эллина komandoronlinekomandoronline
34 годаРоссия/Новосибирск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Проектирование и чертежи корпусной мебели
Проектирование корпусной мебели online (кухни, шкаф-купе, гардеробные, тумбы и другая мебель, как встроенная, так и отдельностоящая). Изготовление в г. Новосибирск
Чертежи мебели с полной документацией: карта электрики, сантехники, фартука и возводимых конструкций и др. Консультация и рекомендации по материалам и цветам.
Программы в которых работаю - К3 Мебель, PRP100, Komandor Designer.
Владею ArchiCad - в этой программе создаю план расстановки мебели, карту электрики, сантехники, выкладки фартука, возводимых стен и конструкций для встроенной мебели.
Создаю чертежи мебели, план расстановки мебели для дизайнеров по интерьерам.
Опыт 10 лет.
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Портфолио
- Чертеж подвесной тумбы32 просмотра
- Дизайн-проект встроенного шкафа-купе60 просмотров
- Дизайн-проект угловой кухни50 просмотров