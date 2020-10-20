Дизайнер полиграфической продукции. Предпечатная подготовка.
Привет всем!
Меня зовут Сергей. Я студент по специальности "реклама и связи с общественностью". Увлекаюсь фотографией и дизайном, в основном полиграфической продукции, провожу предпечатную подготовку изделий под требования типографий. Занимаюсь разработкой фирменного стиля компании, упаковок, этикеток, версткой печатной продукции.
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Портфолио
- Дизайн визитной карточки. Business card design82 просмотра
- Дизайн визитной карточки. Business card design87 просмотров
- Дизайн визитной карточки. Business card design72 просмотра
- Дизайн визитной карточки. Business card design68 просмотров