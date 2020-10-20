Дизайнер полиграфической продукции. Предпечатная подготовка.

Привет всем!

Меня зовут Сергей. Я студент по специальности "реклама и связи с общественностью". Увлекаюсь фотографией и дизайном, в основном полиграфической продукции, провожу предпечатную подготовку изделий под требования типографий. Занимаюсь разработкой фирменного стиля компании, упаковок, этикеток, версткой печатной продукции.