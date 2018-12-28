Настройка и ведение контекстной рекламы Google Ads

Здравствуйте, меня зовут Анна.

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Googl Ads (Adwords).

Я прошла обучение в школе Profi Internet по профессии специалист по интернет-рекламе Google Ads.

Изучила современные технологии рекламы и готова БЕСПЛАТНО внедрить их для вас

То есть я предлагаю настроить или редактировать для вас рекламу БЕСПЛАТНО, взамен прошу только отзыв о моей работе.

Как вам такое предложение?

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Телефон 052-6976579

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