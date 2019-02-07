komarandrey

Андрей Комаров komarandrey

 
34 годаЛитва/Вильнюс
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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$5
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
Lorix007
27 летИталия
6 лет в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
4 года назад
Перевод с Ангд на русс срочно
Cпасибо за доверие! Повторюсь, работать одно удовольствие.
Очередной раз убедился в профессиональных навыках Анастасии. Быстро, качественно и терпеливо. Очень внимательна к деталям, вносит правки. Безусловно продолжим работать, теперь все переводы будем отдавать Анастасии) Рекомендую!
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Lorix007
27 летИталия
6 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
4 года назад
Перевод лендинга, документации для US хостинга серверов
Все опять прошло отлично. Заказчик платит вовремя и доплачивает, если работы оказалось больше. Спасибо.
Качественно, быстро. Никаких притензий, адекватное общение. Продолжим сотрудничать.
Ответный отзыв
Lorix007
27 летИталия
6 лет в сервисе
Была
год назад
$30
10 баллов
4 года назад
Перевод академической статьи для IT проекта
Очень адекватный заказчик, нормально ставит задачу. Оплата моментальная! Приятно было поработать, рекомендую.
Очень проффесионально, качественно и быстро. Легко общаться, понимает все быстро. Сделала бесплатные правки по моей просьбе. Рекомендую всем. Будем продолжать сотрудничать.
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