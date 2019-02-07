komarandrey

Здравствуйте, нужно сделать 3 шаблона файлового хостинга, но только страницу скачивания. Страницы нужны сверстаные, можно делать похожими на любые знакомые хостинги файлов (перед выбором нужно будет подтвердить наявность того или иного стиля). Чем уникальней шаблон, ...