komarandrey

Здравствуйте. Нужно сделать задание по с использованием Java Stream API Инструкция (описание) на английском, у опытного займет не много времени (думаю минут 30). Все скину, цена до 20 долларов.
- $30Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Срочно нужен перевод с англ на русЗавершен4 года назад
Нужно сделать видео обзор на сервис + монтаж. Видео 4-7 минутВидеомонтаж14 заявокЗакрыт4 года назад
Перевод лендинга, документации для US хостинга серверов Нужно перевести лендинг проекта хостинга серверов под US рынок. Около 4000 символов учитывая страницы описания услуг и документации. $15 ПереводыЗавершен4 года назад
Доброго дня! Нужно перевести академический текст IT тематики с русского на английский для сайта данной направленности Подробности скину в ЛС, текст 9к+ знаков Обязательно иметь уровень C1Завершен4 года назад
Здравствуйте, нужно сделать 3 шаблона файлового хостинга, но только страницу скачивания. Страницы нужны сверстаные, можно делать похожими на любые знакомые хостинги файлов (перед выбором нужно будет подтвердить наявность того или иного стиля). Чем уникальней шаблон, ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад