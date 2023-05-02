Разработка контента
Как заказчик, я доброжелателен и профессионален, стараюсь делать понятные и детальные ТЗ. Крайне редко пишу негативные отзывы, но и положительные - тоже.
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- Финансы. Тексты. Деньги взаймы.165 просмотров
- Финансы. Справочник финансовых терминов116 просмотров
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- Финансы. Бухгалтерия. Сдача отчетности116 просмотров