komarenko

Александр komarenko

 
34 годаУкраина/Боярка
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Разработка контента

Как заказчик, я доброжелателен и профессионален, стараюсь делать понятные и детальные ТЗ. Крайне редко пишу негативные отзывы, но и положительные - тоже.

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