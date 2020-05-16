Частный специалист по SEO продвижению🚀 Продвигаю коммерческие сайты любой сложности. 4 года в SEO, оптимизировал более 80 сайтов.
Комплексная работа над сайтом, подробный анализ на старте, внутренняя и
внешняя оптимизация. Максимально полное ядро ВЧ и НЧ запросов.💪 Индивидуальный подход, акцент на проблеме клиента. У моих клиентов
увеличиваются продажи, растет количество и качество трафика. Не срываю дедлайны, на связи 7 дней в неделю, прозрачная и подробная отчётность по проекту.
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Продвижение: от 25 000 руб./месяц
Оптимизация: от 10 000 руб
Аудит: 3000 руб
✅ Существенные скидки первым клиентам
✅ Бесплатная SEO консультация
✅ Работаю без предоплаты для клиентов с отзывами
✅ Только белые методы продвижения
✅ Работаю через безопасную сделку
✅ Оплата по безналу, есть договор
Контакты:
+7 (916) 524 35 54 WhatsApp / Viber
Telegram: https://tele.gs/komarivan_page
Skype: live:.cid.4066bb6f83e5658d
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