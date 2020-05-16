Частный специалист по SEO продвижению

Частный специалист по SEO продвижению

🚀 Продвигаю коммерческие сайты любой сложности., оптимизировал более 80 сайтов.﻿

 Комплексная работа над сайтом, подробный анализ на старте, внутренняя и

внешняя оптимизация. Максимально полное ядро ВЧ и НЧ запросов.💪 Индивидуальный подход, акцент на проблеме клиента. У моих клиентов

увеличиваются продажи, растет количество и качество трафика. Не срываю дедлайны, на связи 7 дней в неделю, прозрачная и подробная отчётность по проекту.

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Продвижение: от 25 000 руб./месяц

Оптимизация: от 10 000 руб

Аудит: 3000 руб

✅ Существенные скидки первым клиентам

✅ Бесплатная SEO консультация

✅ Работаю без предоплаты для клиентов с отзывами

✅ Только белые методы продвижения

✅ Работаю через безопасную сделку

✅ Оплата по безналу, есть договор

Контакты:

 [email protected]

 +7 (916) 524 35 54 WhatsApp / Viber

Telegram: https://tele.gs/komarivan_page

Skype: live:.cid.4066bb6f83e5658d

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