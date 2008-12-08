komaroalina

Алина Комарова komaroalina

 
38 летУкраина/Донецк
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
InKharkov
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$5
0 баллов
15 лет назад
Отрисовка в корэле
Договорились за 1 у.е. + отзыв! Все сделал и она просто пропала ) отправил 3 письма, вот решил и отзыв кинуть! не ожидал я от девушки обмана... :) без предоплаты - за ворота