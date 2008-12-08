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Алина Комарова
komaroalina
komaroalina
38 лет
Украина
/
Донецк
15 лет на
фриланс
-бирже
Была
15 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Отрисовка в корэле
Нужно отрисовать небольшой рисунок в Корэле.
Прочее
1 исполнитель
Закрыт
15 лет назад
Отзывы фрилансеров
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Andrey Andrusenko
InKharkov
39 лет
Украина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов
$5
0 баллов
15 лет назад
Отрисовка в корэле
Договорились за 1 у.е. + отзыв! Все сделал и она просто пропала ) отправил 3 письма, вот решил и отзыв кинуть! не ожидал я от девушки обмана... :) без предоплаты - за ворота
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