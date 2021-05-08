komarova2207

Фрилансер

Я ответственный человек! Если берусь за дело, то обязательно довожу его до конца! Имею большой опыт работы в юридической сфере. Основной моей работой является "чтение" документов (провожу анализ документов на соответствие с законом). Может показаться, что это скучно, но нет. Очень интересно иногда находить лазейки в законах и использовать их свою пользу. Я считаю, что человек должен постоянно развиваться, именно поэтому я решила заняться фрилансом. Хочу учиться новому, развивать новые навыки.