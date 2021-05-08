komarova2207

Дарья Комарова komarova2207

 
33 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Фрилансер

Я ответственный человек! Если берусь за дело, то обязательно довожу его до конца! Имею большой опыт работы в юридической сфере. Основной моей работой является "чтение" документов (провожу анализ документов на соответствие с законом). Может показаться, что это скучно, но нет. Очень интересно иногда находить лазейки в законах и использовать их свою пользу.  Я считаю, что  человек должен постоянно развиваться, именно поэтому я решила заняться фрилансом. Хочу учиться новому, развивать новые навыки.