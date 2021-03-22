komarovskayaA

Настройка рекламы в Рекламной Сети Яндекс

Здравствуйте! Меня зовут Алина Комаровская. Я специалист по настройке интернет рекламы в Рекламной Сети Яндекса (РСЯ). Прошла платный обучающий курс "Профессия Директолог". Усиленно изучила самые

современные технологии интернет-рекламы, и готова их внедрить для Вашего

бизнеса. Бесплатно проведу аудит сайта и анализ конкурентов. Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее. Цель моей работы – грамотно и качественно настроить рекламную кампанию, чтобы она продуктивно работала и приводила клиентов в Ваш

бизнес. Имею высшее экономическое образование по специальности "Финансы и кредит"