Саша Комисарова komisarovasashakomisarovasasha
27 летУкраина/Ровно
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Журналист. Поэт. Писатель. Ещё и музыкант.
Всем привет). Если вы здесь значит вам нужна моя помощь или что-то в этом роде.
Обращайтесь по любому поводу. Смогу написать резюме, статью стихи отзывы и все что пожелаете.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#1533
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2479
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#3523
Переводы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#5228
Копирайтинг
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#8798