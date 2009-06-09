Образование
Учебное заведение: Одесский национальный им. И. И. Мечникова (Одесса)
Дата окончания: Июнь 2008 года
Факультет: Филологический факультет, отделение прикладной лингвистики
Специальность: Прикладная лингвистика, перевод
Учебное заведение: Учебный центр «СТАТУС» (Одесса)
Дата окончания: Ноябрь 2008 года
Факультет: Маркетинг, реклама, PR
Специальность: Менеджер по маркетингу, рекламе и PR
Опыт работы
Период работы: С августа 2004 года и по настоящее время
Должность: Менеджер по рекламе и PR (Полная занятость)
В компании: ООО «ТАВРИЯ В»
Описание деятельности компании: Ритейлинговая компания (сеть супермаркетов, торговых центров и кафе)
Должностные обязанности:
1.Написание статей для корпоративного издания «ТВ+ТВ».
2.Комплексная работа со СМИ.
3.Написание пресс-релизов, брифов, презентационных текстов компании, PR-статей.
4.Планирование, координирование и оценка эффективности BTL-активностей в торговых объектах сети супермаркетов «ТАВРИЯ В».
5.Проведение переговоров с поставщиками и клиентами компании на предмет организации и проведения эффективной BTL-активности в сети супермаркетов с целью получения максимальной выгоды от планируемого мероприятия для обоих компаний.
6.Анализ механик BTL-активностей, приведение их в соответствие с требованиями компании и законодательства.
7.Консультирование поставщиков и клиентов компании относительно эффективного комплексного продвижения торговых марок на территории сети супермаркетов «ТАВРИЯ В».
8.Помощь PR-директору компании согласно её указаниям.
9.Работа с дизайнерской группой компании относительно грамматической корректности текстового содержания макетов.
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