Статьи, пресс-релизы, рерайт, редактирование, корректура...

Образование

Учебное заведение: Одесский национальный им. И. И. Мечникова (Одесса)

Дата окончания: Июнь 2008 года

Факультет: Филологический факультет, отделение прикладной лингвистики

Специальность: Прикладная лингвистика, перевод

Учебное заведение: Учебный центр «СТАТУС» (Одесса)

Дата окончания: Ноябрь 2008 года

Факультет: Маркетинг, реклама, PR

Специальность: Менеджер по маркетингу, рекламе и PR

Опыт работы

Период работы: С августа 2004 года и по настоящее время

Должность: Менеджер по рекламе и PR (Полная занятость)

В компании: ООО «ТАВРИЯ В»

Описание деятельности компании: Ритейлинговая компания (сеть супермаркетов, торговых центров и кафе)

Должностные обязанности:

1.Написание статей для корпоративного издания «ТВ+ТВ».

2.Комплексная работа со СМИ.

3.Написание пресс-релизов, брифов, презентационных текстов компании, PR-статей.

4.Планирование, координирование и оценка эффективности BTL-активностей в торговых объектах сети супермаркетов «ТАВРИЯ В».

5.Проведение переговоров с поставщиками и клиентами компании на предмет организации и проведения эффективной BTL-активности в сети супермаркетов с целью получения максимальной выгоды от планируемого мероприятия для обоих компаний.

6.Анализ механик BTL-активностей, приведение их в соответствие с требованиями компании и законодательства.

7.Консультирование поставщиков и клиентов компании относительно эффективного комплексного продвижения торговых марок на территории сети супермаркетов «ТАВРИЯ В».

8.Помощь PR-директору компании согласно её указаниям.

9.Работа с дизайнерской группой компании относительно грамматической корректности текстового содержания макетов.