Если Вы хотите создать свой собственный сайт, то тогда Вы на верном пути.
Владимир
д.р 11.01.81
Образование экономическое высшее - факультет облик и аудит. Веб-программированием занимаюсь более 5-ти лет, обучался сам с помощью литературы и онлайн ресурсов. На высоком уровне владею HTML, PHP, JavaScript , CSS, технологиями - AJAX. Разрабатываю сайты любой сложности (в разумных пределах как для одного человека).
Разрабатывал веб-проекты для себя. Много лет являюсь владельцем интернет ресурсов, этим и зарабатываю на жизнь.
e-mail: [email protected]
Сайты «под ключ»
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