Если Вы хотите создать свой собственный сайт, то тогда Вы на верном пути.

Владимир

д.р 11.01.81

Образование экономическое высшее - факультет облик и аудит. Веб-программированием занимаюсь более 5-ти лет, обучался сам с помощью литературы и онлайн ресурсов. На высоком уровне владею HTML, PHP, JavaScript , CSS, технологиями - AJAX. Разрабатываю сайты любой сложности (в разумных пределах как для одного человека).

Разрабатывал веб-проекты для себя. Много лет являюсь владельцем интернет ресурсов, этим и зарабатываю на жизнь.

e-mail: [email protected]