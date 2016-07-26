komsomolkina

Продвижение сайта
Проанализируем бизнес, продукт и аудиторию. Настроим кампании и подберем эффективные инструменты. Повысим конверсию сайта. Увеличим продажи.
Настройка яд и Гугл. Если рекламный бюджет от 150000 работаем под процент.
-маркетинговое исследование ниши и конкурентов
-составление семантического ядра
-подбор ключевых слов от 1000
-написание объявлений под каждый запрос
-подбор минус слов
-быстрые ссылки
-использование операторов
-прописание ютм-меток
-настройки всех параметров
-создание отдельной кампании под тематические площадки (рся)
-создание кампании ретаргетинга
-простановка ставок
-ведение кампаний в течение недели после запуска (обсуждается)
-рекомендации по лендингу
-настройка аналитики
-помощь во внедрении срм
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