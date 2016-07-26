komsomolkina

Продвижение сайта

Проанализируем бизнес, продукт и аудиторию. Настроим кампании и подберем эффективные инструменты. Повысим конверсию сайта. Увеличим продажи.

Настройка яд и Гугл. Если рекламный бюджет от 150000 работаем под процент.

-маркетинговое исследование ниши и конкурентов

-составление семантического ядра

-подбор ключевых слов от 1000

-написание объявлений под каждый запрос

-подбор минус слов

-быстрые ссылки

-использование операторов

-прописание ютм-меток

-настройки всех параметров

-создание отдельной кампании под тематические площадки (рся)

-создание кампании ретаргетинга

-простановка ставок

-ведение кампаний в течение недели после запуска (обсуждается)

-рекомендации по лендингу

-настройка аналитики

-помощь во внедрении срм