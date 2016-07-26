komsomolkina

Юлия komsomolkina

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Продвижение сайта

Проанализируем бизнес, продукт и аудиторию. Настроим кампании и подберем эффективные инструменты. Повысим конверсию сайта. Увеличим продажи. 

Настройка яд и Гугл. Если рекламный бюджет от 150000 работаем под процент. 

-маркетинговое исследование ниши и конкурентов 

-составление семантического ядра 

-подбор ключевых слов от 1000 

-написание объявлений под каждый запрос 

-подбор минус слов 

-быстрые ссылки 

-использование операторов 

-прописание ютм-меток 

-настройки всех параметров 

-создание отдельной кампании под тематические площадки (рся) 

-создание кампании ретаргетинга 

-простановка ставок 

-ведение кампаний в течение недели после запуска (обсуждается) 

-рекомендации по лендингу 

-настройка аналитики 

-помощь во внедрении срм