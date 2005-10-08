Александр Конаков

ОПЫТ РАБОТЫ: Сентябрь 1998г.- по настоящее время.

Karachaganak Petroleum Operating b.v ( KPO b.v.) Альянс компаний: BG, Agip, Chevron-Texaco, LUKoil

Западно-Казахстанская Область, Аксай, Казахстан.

Отдел Скважинных Операций.

Технический переводчик-консультант

Обеспечение перевода на станке для капитального ремонта скважин; перевод технической документации по капитальному ремонту скважин, сервисным операциям на скважине; участие в планёрках, научно -технических совещаниях, осгортехнадзор, Охрана Недр и т.д.

Технический перевод документации по операциям капитального ремонта и бурения скважин; перевод программ по бурению/КРС; ежедневных сводок с месторождения; разработке коллекторов и нефтяной инженерии; нормативных документов, регулирующих вопросы разработки и эксплуатации нефтяных и газо-газоконденсатных месторождений

Осуществление рабочего взаимодействия между проектной организацией (НИПИнефтегаз) и Заказчиком ( Отдел Скважинных Операций).

Технический перевод документации по групповым рабочим проектам на бурение и углубление скважин на Карачаганакcком нефте-газоконденсатном месторождении.

Февраль 1996 - июль 1998 г. Бектель-Энка СП. (Bechtel-Enkа JV), Газоперерабатывающий завод. Тенгизское нефтяное месторождение, Казахстан

Переводчик-Консультант

Технический перевод документации по проекту Тенгизшевройл (ТШО) "Реконструкция внутри-заводских и вне-заводских сооружений"; технология процесса и модернизация технологических линий; спецификации на оборудование комплексных технологических линий; электротехническа проектная документация по проекту модернизации ГТС и ЦПС на Тенгизском газоперерабатывающем заводе.

Обеспечение перевода на объектах газоперерабатывающего завода: отдел ТБ, Отдел Электрообеспечения, ГТС, ЦПС, Группа Обустройства Промысла.

Июль 1994г.- 1996г. ОАО

Технический перевод пакета рабочей документации для компании-ген.подрядчика Самсунг Электроникс энд Констракшн Кампани, по проекту строительства жилого городка в г. Ельня, Россия. (Смоленская обл.): строительство трансформаторных подстанций , уличное освещение, энергоснабжение).

Технический перевод документации по контракту на выполнение энергообеспечения задвижек для воздушных линий 0.4 кВ-10 кВб по проекту строительства Каспийского Трубопроводного Консорциума.

Июль 1002-июль 1994г. Континентал Трэйдинг Компани (Continental Trading Co), Краснодар, Россия,

Переводчик-Консультант

Выполнение маркетингового анализа по перспективам торгового сотрудничества в регионе, организационная работа по открытию местного представительства компании Cadbury и Burtons

( кондитерсике изделия).

Обеспечения перевод на деловых переговорах, презентациях.

Административная работа.

Сентябрь 1990-1994г. Деловой центр-Английский Клуб (Business Centre-English Club), Преподаватель английского языка - консультант. Краснодар, Россия.

Разработка и практическое применение авторских методик интенсивного обучения иностранным языкам (английский язык).

Проведение практических занятий по разработанным методикам интенсивного обучению английскому языку.

ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее. Кубанский Государственный Университет.

Г. Краснодар 1983-1990г.

Факультет Романо-Германской филологии. Английское отделение.

Преподаватель английского языка и литературы/переводчик.

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 5 декабря 1965г.

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: женат, воспитываю дочерей.

ИНТЕРЕСЫ: классическая литература, поэзия, туризм.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ: Windows XP

Рекоммендательне письма будут представлены по мере требования.