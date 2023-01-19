Дизайн сайтов и мобильных приложений
Здравствуйте! Буду рад помочь в решении проблем вашего проекта. Моя специализация веб-дизайн и мобильное приложение. Открыты для новых проектов.
Я против войны в Украине!
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