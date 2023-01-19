konakova_dasha

Дарья Конакова konakova_dasha

 
26 летРоссия/Самара
8 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Дизайн сайтов и мобильных приложений

Здравствуйте! Буду рад помочь в решении проблем вашего проекта. Моя специализация веб-дизайн и мобильное приложение. Открыты для новых проектов.

Дизайн сайта