kondrat1983

Опыт работы
Контент-менеджер
с 12.2010 по 03.2013 (2 года 3 месяца)
All-Biz.Info (B2B, B2C, интернет)
Наполнение каталога предприятий информацией - описание, контактные данные, производимые товары и/или оказываемые услуги (польский язык). Объем: до 30 компаний / 300 каталогов товаров в день.
Ссылка на рекомендательное письмо: http://goo.gl/JrwbI
Контент-менеджер
с 10.2010 по 02.2011 (4 месяца)
Интернет-магазин цифровой техники deshevshe.net.ua (Интернет-магазин)
Наполнение сайта товарными позициями, контроль соответствия информации на сайте с базой данных в 1С
Контент-менеджер
с 08.2010 по 11.2010 (3 месяца)
Интернет-магазин GGshop.com.ua (Интернет)
Ежедневное наполнение интернет-магазина товарными позициями.
Контент-менеджер
с 01.2009 по 09.2009 (8 месяцев)
Новостной портал CapsLock.ws (Интернет)
Беспрерывное наполнение сайта материалами (английский язык). Первое место по количеству опубликованных материалов.