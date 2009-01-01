kondrat1983

Контент-менеджер

Опыт работы

Контент-менеджер

с 12.2010 по 03.2013 (2 года 3 месяца)

All-Biz.Info (B2B, B2C, интернет)

Наполнение каталога предприятий информацией - описание, контактные данные, производимые товары и/или оказываемые услуги (польский язык). Объем: до 30 компаний / 300 каталогов товаров в день.

Ссылка на рекомендательное письмо: http://goo.gl/JrwbI

Контент-менеджер

с 10.2010 по 02.2011 (4 месяца)

Интернет-магазин цифровой техники deshevshe.net.ua (Интернет-магазин)

Наполнение сайта товарными позициями, контроль соответствия информации на сайте с базой данных в 1С

Контент-менеджер

с 08.2010 по 11.2010 (3 месяца)

Интернет-магазин GGshop.com.ua (Интернет)

Ежедневное наполнение интернет-магазина товарными позициями.

Контент-менеджер

с 01.2009 по 09.2009 (8 месяцев)

Новостной портал CapsLock.ws (Интернет)

Беспрерывное наполнение сайта материалами (английский язык). Первое место по количеству опубликованных материалов.