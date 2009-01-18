1. Кожухарь Кондратий Кириллович.,

2. Дата рождения: 16.03. 1983(25 лет);

3. Место проживания: Молдова, ПМР, г. Дубоссары ул. Ворошилова 48,

4. Мобильный телефон:. +0037377729269

5. Семейное положение: женат, сын 8 месяца

6. Цель (зачем вы обращаетесь в данную фирму, какую работу ищете).

7. Образование (высшее):

- 2000 – 2005 учебный год;

- Приднестровский Государственный университет им. Т.Г. Шевченко, инженерно-педагогический факультет, специальность профессиональное обучение «Экономика и управление»;

- Квалификация: Педагог профессионального обучения (экономика и управление).

8. Опыт работы:

- 2005-2009 – служба в вооруженных силах, офицер;

- Проходил службу в вооружённых силах, находясь на руководящей должности;

- 2003-2005 – учитель информатики и вычислительной техники, а также учитель профессионального труда;

- Должностные функции: работа с личным составом и документами, высокий уровень ответственности;

- В течение двух лет был значительно повышен по служебной лестнице;

9. Дополнительное образование:

1995-1998 - Художественная школа (изобразительное искусство).

10. Дополнительные навыки (владею, ПК как опытный пользователь, свободно владею молдавским языком, а также английским языком со словарём, имею в наличии водительские права категории B).

11. Мои преимущества: ответственность, коммуникабельность, аналитический склад ума, работоспособность, способность к прогнозированию, настойчивость.