Кондратий Кожухарь kondratiikondratii
1. Кожухарь Кондратий Кириллович.,
2. Дата рождения: 16.03. 1983(25 лет);
3. Место проживания: Молдова, ПМР, г. Дубоссары ул. Ворошилова 48,
4. Мобильный телефон:. +0037377729269
5. Семейное положение: женат, сын 8 месяца
6. Цель (зачем вы обращаетесь в данную фирму, какую работу ищете).
7. Образование (высшее):
- 2000 – 2005 учебный год;
- Приднестровский Государственный университет им. Т.Г. Шевченко, инженерно-педагогический факультет, специальность профессиональное обучение «Экономика и управление»;
- Квалификация: Педагог профессионального обучения (экономика и управление).
8. Опыт работы:
- 2005-2009 – служба в вооруженных силах, офицер;
- Проходил службу в вооружённых силах, находясь на руководящей должности;
- 2003-2005 – учитель информатики и вычислительной техники, а также учитель профессионального труда;
- Должностные функции: работа с личным составом и документами, высокий уровень ответственности;
- В течение двух лет был значительно повышен по служебной лестнице;
9. Дополнительное образование:
1995-1998 - Художественная школа (изобразительное искусство).
10. Дополнительные навыки (владею, ПК как опытный пользователь, свободно владею молдавским языком, а также английским языком со словарём, имею в наличии водительские права категории B).
11. Мои преимущества: ответственность, коммуникабельность, аналитический склад ума, работоспособность, способность к прогнозированию, настойчивость.