koneva_marya

🔥Офигенный UX/UI дизайн за разумные деньги: сайты, лендинги. Пока одни обещают, я делаю ✅

👋 Привет!

Меня зовут Мария и я UI/UX дизайнер из Санкт-Петербурга. Мне 24 года. Я работаю в сфере интернет-маркетинга с 2017 года, поэтому дизайн будет не только красивым, но самое главное - продающим!

В сфере дизайна я пока новичок и не скрываю этого, я прохожу достаточно много курсов и быстро расту как профессионал. Так как я работала в интернет-маркетинге долгое время, для меня главное сделать удобный для пользователя сайт, чтобы ему ничего не помешало совершить целевое действие и принести прибыль для бизнеса.

Не обещаю сделать дизайн за 5 дней, я хочу выполнить работу максимально качественно, но я всегда на связи. Сроки обсудим индивидуально.

Я не люблю бюрократию, будет круто, если мы сможем работать в комфортной обстановке и уважать друг друга.

﻿Работаю по предоплате в 10 000₽

Дизайн наука субъективная: дизайнеру нравится одно, заказчику другое, а дизайн делается для людей (не стоит забывать про целевую аудиторию, важно чтобы им было удобно отдать вам деньги). Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не исправить, то не переживайте:

Я верну аванс

Денег всего мира не заработать, а устраивать скандалы я не люблю и не буду. Если так произойдет, то всего скорее это просто не «мой» проект, а вы не «мой» клиент. Такое бывает и ничего страшного в этом нет. Изначально, конечно, я сразу отсеиваю людей, если понимаю, что мы не сработаемся, но все бывает в жизни.

Все правки бесплатные!

Нет количества наборов правок как у других дизайнеров. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

💬Связаться со мной:

📣 Telegram: https://t.me/mary_koneva

📣 Instagram: https://www.instagram.com/koneva_mar1a/

📣 VK: https://vk.com/marya_koneva