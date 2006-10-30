Создание группы(10-20) небольших сайтов(индивидуальный дизайн и наполнение, можно на шаблонах) на пхп скриптах, схожей тематики(промышленное направление), администрирование, раскрутка и продвижение(по возможности). предпочтительно долгосрочное сотрудничество.
Поставки: Металлопрокат(арматура, катанка, балка, швеллер, уголок, круг, квадрат, шестигранник, лист, рулон, оцинковка) и труб(БШГД, х/д, ВГП, Э/С, теплоизоляция), метизы(электроды, сетка(кладочная, дорожная, штукатурная, рабица), болты, гайки, гвозди, проволока, канаты, стропы), со склада и с заводов производителей,
розница - от "штуки", опт от 5 тонн.
Производство: профнастил оц., краш.(от 2-х дней и до 12-ти метров), металлочерепица, металлосайдинг.
Услуги: резка(газо, лазер.(чёрный-до 20мм,нерж-до16мм, гидроабраз.-толщ.-нерж-до150мм) в размер, любой формы,
гибка(лист-L-2200мм,t-5мм); порошковая окраска.
Доставка в любой регион, Он-лайн заказ на сайте http://www.ebashmetall.ru/
тел/факс:(495)585-08-86
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- $250Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт17 лет назад