Создание группы(10-20) небольших сайтов(индивидуальный дизайн и наполнение, можно на шаблонах) на пхп скриптах, схожей тематики(промышленное направление), администрирование, раскрутка и продвижение(по возможности). предпочтительно долгосрочное сотрудничество.