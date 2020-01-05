Удалю фон с изображений или фото,Выполню работу качественно и в срок,

Занимаюсь обработкой изображений.-Обработка изображений и удаление фона. -удаление дефектов и неровностей.добавление вырезанного объекта на ваш фон,прозрачный фон, изменение размера, обрезка, добавление логотипа, добавление текста, удаление текста,Добавить тени, Добавить отражение в картинке,контраст,Удалить объекты, удалить тени,Добавить значки, изменение цвета, удалить пыль, морщины,Объедините изображения, ретушь ювелирных изделий,