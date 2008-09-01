Коник Юрий Анатольевич
Украина, г. Харьков, пер.Електроинструментальный, 6
тел.+38063-833-91-84 e-mail [email protected]
цель: получение работы, связанной с проектированием и конструированием (проектирование узлов/агрегатов машин; мебели и т.т.)
опыт работы
1. ВАТ «Турбоатом» (09/09-08/10)
3d-моделист
- изготовление 3d моделей из чертежей в графических программах.
2. Мебельные фирмы (01/09-08/09)
Проектировщик мебели
- выполнение индивидуальных заказов по проектированию мебели.
3. ООО “Tiens Group”
Менеджер по кадрам, консультант (07/07-03/08)
общение с имеющимися клиентами
- поиск новых клиентов
- подбор персонала для компании
Помощник менеджера по продажам
- общение с клиентами по телефону
- подготовка документов
- встреча клиентов в офисе
образование
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «ХАИ»
- факультет “Самолетостроения”
- бакалавр, продолжаю обучение.
профессиональные навыки и знания
Windows XP, Windows 7, MS Office, Internet - опытный пользователь
Знание конструкторских программ:
-Компас 3D v8-v11 – профессионально;
-Solid Works 2006-2010 - профессионально;
-Catia v.5.16 – средний уровень;
-км Мебель ПКМ v6-v6.2 – профессионально;
- FlowVision – средний уровень;
знание языков Немецкий - читаю свободно, перевод со словарем.
награды победитель конкурса “Лучший создатель 3D моделей ХАИ”
прочее Не курю, не женат, возможны командировки.
Хобби – спорт, чтение, рыбалка, 3d-моделирование и конструирование.