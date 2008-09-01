3d-моделист

Коник Юрий Анатольевич

Украина, г. Харьков, пер.Електроинструментальный, 6

тел.+38063-833-91-84 e-mail [email protected]

цель: получение работы, связанной с проектированием и конструированием (проектирование узлов/агрегатов машин; мебели и т.т.)

опыт работы

1. ВАТ «Турбоатом» (09/09-08/10)

3d-моделист

- изготовление 3d моделей из чертежей в графических программах.

2. Мебельные фирмы (01/09-08/09)

Проектировщик мебели

- выполнение индивидуальных заказов по проектированию мебели.

3. ООО “Tiens Group”

Менеджер по кадрам, консультант (07/07-03/08)

общение с имеющимися клиентами

- поиск новых клиентов

- подбор персонала для компании

Помощник менеджера по продажам

- общение с клиентами по телефону

- подготовка документов

- встреча клиентов в офисе

образование

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «ХАИ»

- факультет “Самолетостроения”

- бакалавр, продолжаю обучение.

профессиональные навыки и знания

Windows XP, Windows 7, MS Office, Internet - опытный пользователь

Знание конструкторских программ:

-Компас 3D v8-v11 – профессионально;

-Solid Works 2006-2010 - профессионально;

-Catia v.5.16 – средний уровень;

-км Мебель ПКМ v6-v6.2 – профессионально;

- FlowVision – средний уровень;

знание языков Немецкий - читаю свободно, перевод со словарем.

награды победитель конкурса “Лучший создатель 3D моделей ХАИ”

прочее Не курю, не женат, возможны командировки.

Хобби – спорт, чтение, рыбалка, 3d-моделирование и конструирование.