konkova777

Анастасия Конькова konkova777konkova777
24 годаРоссия/Нижний Новгород
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Контент-мейкер
Работаю в сфере более 2-х лет, как удалённо, так и очно, сотрудничала с брендами женской одежды и спортивным клубом.
Мой функционал:
- работа с целевыми аудиториями, ориентированными на ваши предложения;
- определение контента, необходимого интересам ЦА;
- создание контентной стратегии и контент-плана;
- создание и публикация фото- и видеоконтента, редактирование имеющегося контента;
- создание рекламных креативов, таргетинг;
- SMM;
- контент-анализ
Я против войны в Украине!