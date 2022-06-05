konkova777

Анастасия Конькова konkova777

 
24 годаРоссия/Нижний Новгород
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Контент-мейкер

Работаю в сфере более 2-х лет, как удалённо, так и очно, сотрудничала с брендами женской одежды и спортивным клубом.

Мой функционал:

  • работа с целевыми аудиториями, ориентированными на ваши предложения;
  • определение контента, необходимого интересам ЦА;
  • создание контентной стратегии и контент-плана;
  • создание и публикация фото- и видеоконтента, редактирование имеющегося контента;
  • создание рекламных креативов, таргетинг;
  • SMM;
  • контент-анализ