Профессиональный видеомонтаж
В настоящее время неработающий пенсионер, 63 года.
Образование высшее.
Работал на градообразующем предприятии, головном в Уральской Горно-Металлургической Компании, в качестве инженера-электроника.
Заканчиваю курс фриланса в Школе видео Алексея Радонец по видеомонтажу.
Видеомонтаж - мое давнее увлечение, но только в настоящее время стало доступным обучение до профессионального уровня. Работаю в Sony Vegas Pro, Adobe Photoshop, Adobe After Effects.
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