Профессиональный видеомонтаж

В настоящее время неработающий пенсионер, 63 года.

Образование высшее.

Работал на градообразующем предприятии, головном в Уральской Горно-Металлургической Компании, в качестве инженера-электроника.

Заканчиваю курс фриланса в Школе видео Алексея Радонец по видеомонтажу.

Видеомонтаж - мое давнее увлечение, но только в настоящее время стало доступным обучение до профессионального уровня. Работаю в Sony Vegas Pro, Adobe Photoshop, Adobe After Effects.