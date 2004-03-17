kono_aleksa

Доброго дня, мене зовуть Олександра, мені 18 років.Я навчаюсь на 2 курсі , на філологочному факультеті, вивчаю німецьку та англійську мови. Досконало володію англійською, українською та російськими мовами.Також маю базові знання з німецької та французької мов.Також навчаюсь на бюджеті на менджера міжнародних компаній.Маю досвід роботи з клієнтами, працювала волонтером в міжнародних компаніях , маю досвід спілкування з іноземцями, та маю досвід у роботі з клієнтами.Дуже активна та цілеспрямована людина, готова до нових знань, отримання нового досвіду.