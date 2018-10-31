konon-riga

Елена Конон-Рыжая konon-riga

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайн интерьера, 3д-моделирование, визуализация интерьера и экстерьера, разработка рабочих проектов домов, коттеджей.

Добрый день!

Всегда рада выполнить Ваш заказ!!

Архитектор, дизайнер интерьеров.

Образование Высшее. Полтавский Технический университет им. Ю. Кондратюка. 

Специальность -архитектор гражданских и жилых зданий и сооружений.

Работаю в проектной фирме архитектором 8 лет.

Мое хобби-дизайн интерьеров.

Мой электронный ящик: [email protected]

Мой скайп :maxsimus 840

Мой тел. +30993083249 VIBER

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