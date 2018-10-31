Дизайн интерьера, 3д-моделирование, визуализация интерьера и экстерьера, разработка рабочих проектов домов, коттеджей.
Добрый день!
Всегда рада выполнить Ваш заказ!!
Архитектор, дизайнер интерьеров.
Образование Высшее. Полтавский Технический университет им. Ю. Кондратюка.
Специальность -архитектор гражданских и жилых зданий и сооружений.
Работаю в проектной фирме архитектором 8 лет.
Мое хобби-дизайн интерьеров.
Мой электронный ящик: [email protected]
Мой скайп :maxsimus 840
Мой тел. +30993083249 VIBER
Портфолио
- Кафе в провансе324 просмотра
- Кафе в стиле ирландского паба308 просмотров
- Центр эстетической медицины314 просмотров