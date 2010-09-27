[b]Заказ закрыт. Всем спасибо за заявки и извините за беспокойство. На данный момент [u]нашли японца[/u]. Но, возможно, нужен будет ещё сотрудник, и тогда рады будем рассмотреть подробнее все заявки и пообщаться.[/b] Нужен переводчик с русского на ...
- Переводы7 заявокЗакрыт7 лет назад
Новый сайт, который публикует новости, обзоры и статьи на тематику мобильных игр и приложений, ищет авторов статей и обзоров (копирайт). На данный момент в команде 3 постоянных автора. Требования к соискателю: 1. Грамотность, знание русского языка, ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется автор видеообзоров игр и приложений на платформах iOS и (или) Android. Оплата: • от $10 за ролик (в зависимости от сложности задачи); • объём: минимум от 4 роликов в неделю, максимум — по бюджету вакансии; • выплаты на ...Озвучивание2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Для блога на Wordpress требуется: 1. Создать логотип сайта 2. Сделать «шапку» с логотипом и девизом 3. Иконку favicon.ico Подробности и требования: 1. Логотип должен отражать направленность блога (обзоры мобильных игр). Адрес: http://gamelook.ru 2. Соотношение сторон «шапки»: 149:62 (~2.4; максимальный размер ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1000
Требуется создание дизайна для мобильной браузерной игры. Особенности: - нужны две версии: для тачфонов и для обычных телефонов; - адаптация для экранов 240x320 и больше; - аудитория игры — пользователи соцсетей; - не РПГ, не квест и т.п. = графики ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужен дизайн для сайта плюс простейшая html-вёрстка. 1 Параметры: 1.1 Только html и изображения. 1.2 Данные статичные, обновлять сайт не предполагается (никаких форумов, гостевых, новостей, CMS и т.п.). ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад