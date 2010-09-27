konoplev

Антон konoplev

 
38 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Перевод с русского на японский

    [b]Заказ закрыт. Всем спасибо за заявки и извините за беспокойство. На данный момент [u]нашли японца[/u]. Но, возможно, нужен будет ещё сотрудник, и тогда рады будем рассмотреть подробнее все заявки и пообщаться.[/b] Нужен переводчик с русского на ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайтер на тему игр для iOS и Android

    Новый сайт, который публикует новости, обзоры и статьи на тематику мобильных игр и приложений, ищет авторов статей и обзоров (копирайт). На данный момент в команде 3 постоянных автора. Требования к соискателю: 1. Грамотность, знание русского языка, ...

    WordPressНаписание статейAndroidiOS
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автор видеообзоров мобильных игр

    $500

    Требуется автор видеообзоров игр и приложений на платформах iOS и (или) Android. Оплата: • от $10 за ролик (в зависимости от сложности задачи); • объём: минимум от 4 роликов в неделю, максимум — по бюджету вакансии; • выплаты на ...

    AndroidiOS
    Озвучивание2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип и шапка для Wordpress

    $50

    Для блога на Wordpress требуется: 1. Создать логотип сайта 2. Сделать «шапку» с логотипом и девизом 3. Иконку favicon.ico Подробности и требования: 1. Логотип должен отражать направленность блога (обзоры мобильных игр). Адрес: http://gamelook.ru 2. Соотношение сторон «шапки»: 149:62 (~2.4; максимальный размер ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн мобильной браузерной игры

    $1000

    Требуется создание дизайна для мобильной браузерной игры. Особенности: - нужны две версии: для тачфонов и для обычных телефонов; - адаптация для экранов 240x320 и больше; - аудитория игры — пользователи соцсетей; - не РПГ, не квест и т.п. = графики ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн для статичного html-сайта

    $500

    Нужен дизайн для сайта плюс простейшая html-вёрстка. 1 Параметры: 1.1 Только html и изображения. 1.2 Данные статичные, обновлять сайт не предполагается (никаких форумов, гостевых, новостей, CMS и т.п.). ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Doc-ca
Бисен 
43 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Логотип и шапка для Wordpress
Отличный заказчик. Приятный в общении, замечания четкие и по-существу. Знает, что ему нужно. Быстрая оплата. Буду рада сотрудничать в будущем.
Доволен сотрудничеством. Работа выполнена качественно, быстро и с учётом моих пожеланий. Общение приятное: оперативно и по делу. Безусловно могу порекомендовать.
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Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$450
10 баллов
13 лет назад
Дизайн для статичного html-сайта
С Антоном очень приятно сотрудничать. Четка постановка задачи, постоянная связь и моментальная оплата. Обращайтесь, Антон! Всегда рада буду создать что-нибудь для вас.
Спасибо Галине, всё устроило, всё в установленные сроки. Обращайтесь к ней!
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