konovalovdmtr

Опыт системного администрирования около 5 лет.
Обеспечение тех поддержки офиса на 100 человек(workstation, офисное оборудование, ip телефония).
Администрирование серверного варианта 1С-Предприятие.
Администрирование MS Windows Server.
Планирование обновлений ОС и приложений.
Управление групповыми политиками (AD).
Организация резервного копирования.
Настройка файлового сервера Samba.
Настройка веб сервера(Nginx + PHP-FPM + MySQL).
Есть опыт работы на промышленных предприятиях(химическая промышленность) в отделе метрологии(Контрольно-измерительные приборы и автоматика).