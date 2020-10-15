konovalovdmtr

Опыт системного администрирования около 5 лет.

Обеспечение тех поддержки офиса на 100 человек(workstation, офисное оборудование, ip телефония).

Администрирование серверного варианта 1С-Предприятие.

Администрирование MS Windows Server.

Планирование обновлений ОС и приложений.

Управление групповыми политиками (AD).

Организация резервного копирования.

Настройка файлового сервера Samba.

Настройка веб сервера(Nginx + PHP-FPM + MySQL).

Есть опыт работы на промышленных предприятиях(химическая промышленность) в отделе метрологии(Контрольно-измерительные приборы и автоматика).