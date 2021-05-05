konsaltingav

Проектная работа по формированию, запуску направлений в тендерных и корпоративных продажах. Юридическое сопровождение

1. Консультирование

2. Разработка план Проектов для конкретной категории товаров или услуг или деятельности предприятия в целом

3. Запуск проекта, непосредственное участи, формирование необходимого пакета документов для участия в торгах, переговоры с заказчиками

Опыт Управления проектами

Продажи b2b сегменте строительные материалы

Построение отделов тендерных продаж. Энергетика - проектирование, монтаж, наладка.

Поставка оборудования, поставка Инструмента, поставка оснастки специализированной.

Построение структуры:

1. Документальное сопровождение

2. Поставщики, производители

3. Логистика

4. Переговоры с потенциальными заказчиками (государственный и коммерческий сектора)

5. Набор и обучение сотрудников (Подготовка документации, Закупка, координаторы, региональные Менеджеры)

6. Обеспечение заключения контрактов, сопровождение поставки, Контроль оплат по выполненным обязательствам.

7. Выстраивание долгосрочных отношений с Заказчиком от лица компании в конкретных группах товаров.

Консультирование:

- продажи

- юриспруденция

- бухгалтерия

- экономика

- логистика, ВЭД