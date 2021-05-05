konsaltingav

1. Консультирование
2. Разработка план Проектов для конкретной категории товаров или услуг или деятельности предприятия в целом
3. Запуск проекта, непосредственное участи, формирование необходимого пакета документов для участия в торгах, переговоры с заказчиками
Опыт Управления проектами
Продажи b2b сегменте строительные материалы
Построение отделов тендерных продаж. Энергетика - проектирование, монтаж, наладка.
Поставка оборудования, поставка Инструмента, поставка оснастки специализированной.
Построение структуры:
1. Документальное сопровождение
2. Поставщики, производители
3. Логистика
4. Переговоры с потенциальными заказчиками (государственный и коммерческий сектора)
5. Набор и обучение сотрудников (Подготовка документации, Закупка, координаторы, региональные Менеджеры)
6. Обеспечение заключения контрактов, сопровождение поставки, Контроль оплат по выполненным обязательствам.
7. Выстраивание долгосрочных отношений с Заказчиком от лица компании в конкретных группах товаров.
Консультирование:
- продажи
- юриспруденция
- бухгалтерия
- экономика
- логистика, ВЭД