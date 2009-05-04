konspekt

Людмила Савчанчик konspekt

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Савчанчик Людмила Петровна, дата рождения: 11.10.1984г.

Семейное положение: замужем, наличие детей – нет

Адрес проживания: г. Гомель, ул. Фадеева д.9 кв.69

Контактные телефоны: моб. 8 (029) 5692294

E-mail: [email protected]

Образование:

2005-2010 гг. «Белорусская государственная академия искусств»

Факультет: промышленный дизайн

Специальность: дизайн (предметно-пространственной среды)

Дипломная работа: «Проект образно-пластического экспозиционного пространства выставки»

2001-2005 гг. «Минский государственный архитектурно-строительный колледж»

Факультет дизайна

Специальность: дизайн

Опыт работы:

04.05.2009 – 31.01.2010 гг. ЧПТУП «Сенатор Люкс»

Профиль организации: производство и торговля мебелью

Должность: дизайнер

Обязанности:

- проектирование мебели по индивидуальным заказам;

- контакты с клиентами, составление договоров.

29.12.2010г. по настоящее время ЧТУП «Удобный мир»

Профиль организации: рекламный проект

Должность: дизайнер

Обязанности:

- создание рекламного стиля,

- верстка,

- контакты с клиентами, разработка рекламных макетов.

Дополнительные сведения:

- английский язык: читаю и пишу со словарем

- PC - пользователь (3DMax, AutoCad, Photoshop, InDesign, Corel Draw, Pro-100)

- целеустремленная, инициативная, быстро нахожу общий язык с людьми.