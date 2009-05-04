Савчанчик Людмила Петровна, дата рождения: 11.10.1984г.
Семейное положение: замужем, наличие детей – нет
Адрес проживания: г. Гомель, ул. Фадеева д.9 кв.69
Контактные телефоны: моб. 8 (029) 5692294
E-mail: [email protected]
Образование:
2005-2010 гг. «Белорусская государственная академия искусств»
Факультет: промышленный дизайн
Специальность: дизайн (предметно-пространственной среды)
Дипломная работа: «Проект образно-пластического экспозиционного пространства выставки»
2001-2005 гг. «Минский государственный архитектурно-строительный колледж»
Факультет дизайна
Специальность: дизайн
Опыт работы:
04.05.2009 – 31.01.2010 гг. ЧПТУП «Сенатор Люкс»
Профиль организации: производство и торговля мебелью
Должность: дизайнер
Обязанности:
- проектирование мебели по индивидуальным заказам;
- контакты с клиентами, составление договоров.
29.12.2010г. по настоящее время ЧТУП «Удобный мир»
Профиль организации: рекламный проект
Должность: дизайнер
Обязанности:
- создание рекламного стиля,
- верстка,
- контакты с клиентами, разработка рекламных макетов.
Дополнительные сведения:
- английский язык: читаю и пишу со словарем
- PC - пользователь (3DMax, AutoCad, Photoshop, InDesign, Corel Draw, Pro-100)
- целеустремленная, инициативная, быстро нахожу общий язык с людьми.