Платформы:

- Windows;

- Symbian.

Программирование (языки):

- C/C++,

- C#,

- Symbian C++.

Технологии:

- .NET,

- WinAPI,

- nVidia CUDA,

- Windows Installer XML,

- Multithreading,

- Networking.

Дополнительная информация:

- навыки работы в системах управления проектами (Redmine, Trac);

- навыки работы в системах контроля версий (Subversion, GIT);

- навыки оптимизации программ С/С++/C# для уменьшения времени выполнения и расхода памяти;

- знание криптографических алгоритмов;

- знакомство с UML, шаблонами проектирования;

- участие в разработке приложений под мобильные устройства на платформах Symbian и Windows Mobile;

- навыки разработки баз данных MS SQL Server, MySql, Interbase/Firebird;

- знакомство с SQL;

- опыт работы со стеком сетевых протоколов;

- начальные навыки работы с ОС Linux;

- базовые знания Delphi, PHP, Perl, Assembler, shell, cmd.