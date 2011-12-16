Платформы:
- Windows;
- Symbian.
Программирование (языки):
- C/C++,
- C#,
- Symbian C++.
Технологии:
- .NET,
- WinAPI,
- nVidia CUDA,
- Windows Installer XML,
- Multithreading,
- Networking.
Дополнительная информация:
- навыки работы в системах управления проектами (Redmine, Trac);
- навыки работы в системах контроля версий (Subversion, GIT);
- навыки оптимизации программ С/С++/C# для уменьшения времени выполнения и расхода памяти;
- знание криптографических алгоритмов;
- знакомство с UML, шаблонами проектирования;
- участие в разработке приложений под мобильные устройства на платформах Symbian и Windows Mobile;
- навыки разработки баз данных MS SQL Server, MySql, Interbase/Firebird;
- знакомство с SQL;
- опыт работы со стеком сетевых протоколов;
- начальные навыки работы с ОС Linux;
- базовые знания Delphi, PHP, Perl, Assembler, shell, cmd.