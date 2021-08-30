konstantin-u

Дизайнер; Аналитик

-Подготовка презентаций любой сложности, использую как Microsoft powerpoint, так и сторонние программные продукты (инфографика любой сложности);

-Высокий уровень знаний Microsoft Excel (опыт работы с большим объемом информации более 1 млн. строк; используя все возможные формулы, сводные таблицы и тп.);

- хорошие знания программного продукта Adobe Photoshop (обработка, замена фона, создание лого и тп).

-Большой опыт работы по рерайту текста;

- видеомонтаж (склеить, обрезать, добавить текст и тп).