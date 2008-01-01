Звукорежиссура, аудиомонтаж, диктор
Общие сведения
Желаемая зарплата от 40000 до 70000р.
График работы Freelance
Гражданство Россия
Образование Высшее
Учебные заведения Удмуртский Государственный Университет
Специальность Филолог
Опыт работы
03.2013 - по настоящее время
Телекомпания "Лучший из миров"
Звукорежиссер, диктор
Сведение звука теле программ
Начитка закадрового текста
01.2008 - по настоящее время
Лаборатория функциональной музыки
Технический директор, звукорежиссер
Мастеринг и сведение производимых фонограмм
Написание музыкальных электронных произведений
Профессиональные навыки
Steinberg Nuendo, Wavelab
Sony: ACID, VEGAS, Sound Forge
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Константин Кирюхин - диктор, звукорежиссер486 просмотров
- Mars 2030 teaser HD540 просмотров
- Константин Кирюхин - диктор, звукорежиссер558 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
9 лет назад
Прекрасный исполнитель,быстро,качественно,то что хотели
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Приятно было поработать! Спасибо!:)
$1
10 баллов
9 лет назад
Качественная, оперативная работа.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Приятно было поработать! Спасибо!:)
$1
10 баллов
9 лет назад
Качественно, оперативно, 100 из 10ти
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Приятно было поработать! Спасибо!
$10
10 баллов
10 лет назад
C Константином приятно работать - быстро и качественно!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Приятно было поработать!
Озвучивание
4 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга