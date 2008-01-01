konstantin62

Константин konstantin62

 
62 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Звукорежиссура, аудиомонтаж, диктор

Общие сведения

Желаемая зарплата от 40000 до 70000р.

График работы Freelance

Гражданство Россия

Образование Высшее

Учебные заведения Удмуртский Государственный Университет

Специальность Филолог

Опыт работы

03.2013 - по настоящее время

Телекомпания "Лучший из миров"

Звукорежиссер, диктор

Сведение звука теле программ

Начитка закадрового текста

01.2008 - по настоящее время

Лаборатория функциональной музыки

Технический директор, звукорежиссер

Мастеринг и сведение производимых фонограмм

Написание музыкальных электронных произведений

Профессиональные навыки

Steinberg Nuendo, Wavelab

Sony: ACID, VEGAS, Sound Forge

Отзывы заказчиков

anaba2013
Ольга 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Записать речевое обращение
Прекрасный исполнитель,быстро,качественно,то что хотели
Прекрасный заказчик! Приятно было поработать! Спасибо!:)
Ответный отзыв
pavellopa
Павел 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Голосовое приветствие
Качественная, оперативная работа.
Прекрасный заказчик! Приятно было поработать! Спасибо!:)
Ответный отзыв
serdarsadykov
Сердар 
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Телефонное приветствие
Качественно, оперативно, 100 из 10ти
Прекрасный заказчик! Приятно было поработать! Спасибо!
Ответный отзыв
Eney
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Начитать стих-поздравление. Мужской голос
C Константином приятно работать - быстро и качественно!
Прекрасный заказчик! Приятно было поработать!
Ответный отзыв
Озвучивание
4 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга