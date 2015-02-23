konstantin_kosss

Константин konstantin_kosss

 
31 годУкраина/Кропивницкий
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Наполнение, расскрутка. Всё качественно и в сроки.

Общие навыки:

• Наполнение сайтов;

• Раскрутка в сфере SMO/SMM;

• Знание основ PH.

От себя гарантирую:

• Качественное выполнение работы;

• Соблюдение обговоренных сроков;

• Всегда быть на связи с Вами.

Мои контакты:

• Вконтакте — http://vk.com/konstantin.ostroushko

• E-mail — [email protected]

• Skype — konstantin.ostroushko

Наполнение сайтов
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