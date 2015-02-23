Константин konstantin_kossskonstantin_kosss
31 годУкраина/Кропивницкий
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Наполнение, расскрутка. Всё качественно и в сроки.
Общие навыки:
• Наполнение сайтов;
• Раскрутка в сфере SMO/SMM;
• Знание основ PH.
От себя гарантирую:
• Качественное выполнение работы;
• Соблюдение обговоренных сроков;
• Всегда быть на связи с Вами.
Мои контакты:
• Вконтакте — http://vk.com/konstantin.ostroushko
• E-mail — [email protected]
• Skype — konstantin.ostroushko
Наполнение сайтов
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