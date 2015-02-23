Наполнение, расскрутка. Всё качественно и в сроки.

Общие навыки:

• Наполнение сайтов; • Раскрутка в сфере SMO/SMM; • Знание основ PH.

От себя гарантирую:

• Качественное выполнение работы; • Соблюдение обговоренных сроков; • Всегда быть на связи с Вами.