konstantin_lira

Написание музыкальных заставок;фонов;звуков;музыкальных произведений для рекламных роликов;документального,художественного кино.

Занимаюсь созданием музыкальных звуков,фонов,музыкальных произведений,по желанию и предварительной договорённости с заказчиком о теме и технической стороне творческого музыкального материала создам к Вашей презентации , видеоролику,кинофильму,душевную красивую музыку,возможно написание поэтического песенного материала по Вашей актуальной теме проекта.