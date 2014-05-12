konstaoksana

Высшее образование:

Институт истории культуры УНИК. Специальность: культурология (2007-2013).

Дополнительное образование:

Курс "Издательское дело", Институт истории культуры УНИК (2012-2013).

Курс "Работа копирайтера", Национальный открытый университет "Интуит" (2013).

Курс "Психология делового общения", НОУ "Народное образование" (2009).

Опыт работы:

Август 2012 – по настоящее время

Место: ФГБОУ ВПО "Госуниверситет – УНПК" , ВУЗ

Должность: ответственный редактор

Обязанности: подготовка научно-технического периодического издания "Информационные системы и технологии" к выпуску: сбор статей, корректура, редактирование, поддержание связи с авторами.

Апрель 2012 – по настоящее время

Место: mega-stars.ru, электронное СМИ

Должность: автор новостей, рерайтер, корректор

Обязанности: создание уникальных (рерайт) новостей (область: шоу-бизнес), корректорская проверка добавленных другими авторами новостей, создание биографий известных российских и зарубежных личностей, модерация комментариев, оставленных посетителями сайта.

Июль 2013 – ноябрь 2013

Место: ООО "Ленден", микрофинансовая организация

Должность: редактор сайта

Обязанности: написание текстов для сайта компании (новости мира финансов).

Март 2009 – август 2012

Место: АНО ДПО "Орловский региональный центр интернет-образования", образовательное учреждение

Должность: корректор

Обязанности: корректорская правка учебных материалов, монографий, диссертаций, научных статей.