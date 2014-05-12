konstaoksana

Высшее образование:
Институт истории культуры УНИК. Специальность: культурология (2007-2013).
Дополнительное образование:
Курс "Издательское дело", Институт истории культуры УНИК (2012-2013).
Курс "Работа копирайтера", Национальный открытый университет "Интуит" (2013).
Курс "Психология делового общения", НОУ "Народное образование" (2009).
Опыт работы:
Август 2012 – по настоящее время
Место: ФГБОУ ВПО "Госуниверситет – УНПК" , ВУЗ
Должность: ответственный редактор
Обязанности: подготовка научно-технического периодического издания "Информационные системы и технологии" к выпуску: сбор статей, корректура, редактирование, поддержание связи с авторами.
Апрель 2012 – по настоящее время
Место: mega-stars.ru, электронное СМИ
Должность: автор новостей, рерайтер, корректор
Обязанности: создание уникальных (рерайт) новостей (область: шоу-бизнес), корректорская проверка добавленных другими авторами новостей, создание биографий известных российских и зарубежных личностей, модерация комментариев, оставленных посетителями сайта.
Июль 2013 – ноябрь 2013
Место: ООО "Ленден", микрофинансовая организация
Должность: редактор сайта
Обязанности: написание текстов для сайта компании (новости мира финансов).
Март 2009 – август 2012
Место: АНО ДПО "Орловский региональный центр интернет-образования", образовательное учреждение
Должность: корректор
Обязанности: корректорская правка учебных материалов, монографий, диссертаций, научных статей.