Приветствую в моем профиле!
Меня зовут Александр и я фриланс—дизайнер.
Помогаю создать современный, функциональный и уникальный дизайн, который произведет впечатление на клиентов.
Мой стек технологий:
✔️ Figma, Photoshop, Illustrator
✔️ Адаптивная верстка
Гарантирую: 🤝
✔️ Индивидуальный подход к каждому клиенту
✔️ Оптимальные сроки выполнение работ
✔️ Соблюдение технического задания проекта
Что для меня главное в дизайне?
Осознавать, что сделанный проект приносит пользу и удовольствие пользования клиентам.
Всегда на связи, буду рад каждому сотрудничеству.
Портфолио
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