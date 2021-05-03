Приветствую в моем профиле!

Меня зовут Александр и я фриланс—дизайнер.

Помогаю создать современный, функциональный и уникальный дизайн, который произведет впечатление на клиентов.

Мой стек технологий: 

✔️ Figma, Photoshop, Illustrator

✔️ Адаптивная верстка

Гарантирую: 🤝

✔️ Индивидуальный подход к каждому клиенту

✔️ Оптимальные сроки выполнение работ

✔️ Соблюдение технического задания проекта

Что для меня главное в дизайне?

Осознавать, что сделанный проект приносит пользу и удовольствие пользования клиентам.

Всегда на связи, буду рад каждому сотрудничеству.