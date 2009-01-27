Мы оказываем услуги информационного характера в области строительства и изг

Мы оказываем услуги информационного характера в области строительства и изготовления строительных конструкций. Для нас не принципиально, из каких элементов состоит здание: бетон, железобетон, арматура, сетка или любая другая конструкция - мы знаем ответы на все вопросы.

Предоставляемая нами информация о конструкциях полов, лестниц, окон, фундаментов, зданий и сооружений, о сваях, стяжках, панелях, перегородках и многих других строительных элементах всегда исчерпывающая. Мы - команда профессионалов http://konstroi.ru/.