Добрый день!!

Специализируюсь по техническим дисциплинам.

Выполняю следующие работы:

- курсовые проекты ( архитектура, фундаменты, железобетон,металлы).

- дипломы (кафедра ЖБК, возможно и другие, но только после просмотра перечня работ)

- расчёт конструкций в программе SCAD (металл, железобетон).

- расчёт фундаментов и проектирование.

- расчёт железобетонных конструкций

(колоны стены, балки, плиты покрытия и перекрытия) и проектирование.

- проектирование коттеджей, стадия АР(архитектурный раздел), КР(конструктивный раздел).

- проектирование крыш.

- перенос чертежей в электронный вид.

С уважением Виталий!