Добрый день!!
Специализируюсь по техническим дисциплинам.
Выполняю следующие работы:
- курсовые проекты ( архитектура, фундаменты, железобетон,металлы).
- дипломы (кафедра ЖБК, возможно и другие, но только после просмотра перечня работ)
- расчёт конструкций в программе SCAD (металл, железобетон).
- расчёт фундаментов и проектирование.
- расчёт железобетонных конструкций
(колоны стены, балки, плиты покрытия и перекрытия) и проектирование.
- проектирование коттеджей, стадия АР(архитектурный раздел), КР(конструктивный раздел).
- проектирование крыш.
- перенос чертежей в электронный вид.
С уважением Виталий!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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