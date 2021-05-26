kontekst_daria

Настройка контекстной рекламы, яндекс директ

Специалист по контекстной рекламе, Яндекс директ

1. Создание рекламных кампаний

- сбор семантического ядра и минус-фраз

- составление объявлений

- заливка кампаний на аккаунт

- прохождение модерации

Контроль того, что показы пошли (5-7 дней)

2. Создание рекламных кампаний и сопровождение

Управление ставками (ручной конверсионный мониторинг, выбор автостратегий или настройка биддеров/автоматизированных правил), настройка и обновление корректировок ставок, минусация, чистка площадок, обновление объявлений и ядра, проведение тестов, донастройка новых рекламных кампаний для того же сайта (графические объявления, ретаргетинг)