kontekst_daria

Настройка контекстной рекламы, яндекс директ
Специалист по контекстной рекламе, Яндекс директ
1. Создание рекламных кампаний
- сбор семантического ядра и минус-фраз
- составление объявлений
- заливка кампаний на аккаунт
- прохождение модерации
Контроль того, что показы пошли (5-7 дней)
2. Создание рекламных кампаний и сопровождение
Управление ставками (ручной конверсионный мониторинг, выбор автостратегий или настройка биддеров/автоматизированных правил), настройка и обновление корректировок ставок, минусация, чистка площадок, обновление объявлений и ядра, проведение тестов, донастройка новых рекламных кампаний для того же сайта (графические объявления, ретаргетинг)
Действие аккаунта приостановлено!