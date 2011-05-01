Мы размещали конкурс на разработку логотипа для интернет-магазина, в котором выиграл Дмитрий. Он чётко понял, что хотел увидеть заказчик. Работа была выполнена на отлично, без лишних ненужных деталей и при этом со вкусом. Логотип четко отражает то чем занимается компания. Спасибо ещё раз! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую обращаться к Дмитрию!