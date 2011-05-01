kontelev

Дмитрий kontelev

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

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Отзывы заказчиков

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37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Логотип для интернет-магазина
Мы размещали конкурс на разработку логотипа для интернет-магазина, в котором выиграл Дмитрий. Он чётко понял, что хотел увидеть заказчик. Работа была выполнена на отлично, без лишних ненужных деталей и при этом со вкусом. Логотип четко отражает то чем занимается компания. Спасибо ещё раз! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую обращаться к Дмитрию!
Все четко и вовремя. Знает, чего хочет.
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