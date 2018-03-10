kontenterbest

Выполнение всех видов работ по наполнению интернет-магазинов и другие работы для E-Commerce

Приветствую, Вас!

Меня зовут Сергей и я профессионально занимаюсь наполнением интернет-магазинов. Имею опыт работы 5 лет - за это время мною созданы сотни тысяч карточек товаров и обработано множество изображений.

Для работы использую такие программы как: Microsoft Excel/Word/Powerpoint, Adobe Photoshop/Flash/Illustrator (Photoshop и Excel владею досконально).

Проживаю в г. Киев, женат, имею дочь. Образование высшее экономическое.

*если у Вас есть необходимость иметь обо мне более подробные сведения - с удовольствие предоставлю их при диалоге о сотрудничестве